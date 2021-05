Il caso Fedez-Rai finisce sulla Bbc (Di lunedì 3 maggio 2021) Il caso Fedez-Rai trova spazio anche sulla Bbc. Il quotidiano britannico dedica un pezzo alla vicenda che da oltre 24 ore monopolizza il dibattito politico in Italia. “Italian rapper Fedez accuses state TV of censorship attempt” è il titolo dell’articolo, “Il rapper italiano Fedez accusa la tv di stato di un tentativo di censura”.L’articolo ripercorre le tappe del caso: il discorso contro la Lega pronunciato sul palco del primo maggio, la telefonata tra Fedez e i funzionari di Raitre, con riferimento al ?sistema? a cui il rapper dovrebbe adeguarsi. La Bbc parla anche di Matteo Salvini e ricorda che il leader della Lega ha invitato il rapper a un confronto su “libertà e diritti”.Lo screenshoot dell’articolo è stato condiviso in una storia da Chiara Ferragni. “Il nostro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Il-Rai trova spazio ancheBbc. Il quotidiano britannico dedica un pezzo alla vicenda che da oltre 24 ore monopolizza il dibattito politico in Italia. “Italian rapperaccuses state TV of censorship attempt” è il titolo dell’articolo, “Il rapper italianoaccusa la tv di stato di un tentativo di censura”.L’articolo ripercorre le tappe del: il discorso contro la Lega pronunciato sul palco del primo maggio, la telefonata trae i funzionari di Raitre, con riferimento al ?sistema? a cui il rapper dovrebbe adeguarsi. La Bbc parla anche di Matteo Salvini e ricorda che il leader della Lega ha invitato il rapper a un confronto su “libertà e diritti”.Lo screenshoot dell’articolo è stato condiviso in una storia da Chiara Ferragni. “Il nostro ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - itsmc17 : RT @_g_a_i_a_2000: ‘Caro Mario, capisco che il calcio è il vero fondamento di questo paese’ E anche in questo caso Fedez non sbagliava #… - l_esbroufe : Ci mancava @Pontifex_it a dire il peccato senza dire il peccatore (un nome a caso #Fedez) - no agli stupidi #trend… -