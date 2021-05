Eterno Palacio | a 39 anni è il calciatore più anziano ad aver fatto una tripletta in Serie A

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il giocatore del Bologna Rodrigoentra nella storia dellaA doposegnato la suapersonale nel 3-3 contro la Fiorentina. All’età di 39e 86 giorni l’attaccante argentino è, infatti, ilpiùadsegnato unainA. Nessuno come lui, eppure ‘Don Rodrigo’ non avevafinora una grande stagione col Bologna. Una sola rete prima di ieri e la titolarità non garantita con Barrow che è stato proposto da punta più volte da Sinisa Mihajlovic. 39 & 86 – Rodrigo #(39e 86 giorni) è il giocatore piùadsegnato unanella ...

" Sono ovviamente molto contento " ha ammesso. Il pallone di Bologna - Fiorentina è diventato suo di diritto . Uscendo dal campo, l'ragazzo di Bahia Blanca, lo ha raccolto, ci ha fatto ...Gara splendida e illuminata dalle prestazioni superlative di Vignato, Vlahovic e dell', autore di una tripletta. Tanto da recriminare in casa viola che, in vantaggio per ben tre volte, non ha saputo resistere al carattere messo in campo dai padroni di casa guidati da ...L'argentino e la strepitosa tripletta a 39 anni (la prima in carriera): "Ho segnato poco in stagione, ma con Vignato..." ...Di seguito, suddivise per argomenti principali, le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN dall’eterno campione rossoblù Rodrigo Palacio al termine di Bologna-Fiorentina 3-3, match che lo ha vis ...