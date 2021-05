Confcommercio | persi 1 | 5 milioni di posti e 130 miliardi consumi

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio persi

Agenzia ANSA

... non c'è rilancio", commenta il presidente di, Carlo Sangalli. .Poco prima li avevada una tasca mentre stava andando a depositarli in banca un imprenditore ...li indirizzi per la definizione del programma di rigenerazione urbana regionale FIPE...In particolare, indica il rapporto, in quell’arco di anni l’agricoltura ha perso 433mila unità di lavoro, l’industria 877mila mentre l’area Confcommercio ne ha guadagnate 2,9 milioni, “determinando ...Drastico calo di consumi nei settori: abbigliamento e calzature, trasporti, ricreazione, spettacoli e cultura e alberghi e pubblici esercizi ...