Chiamami ancora amore | anticipazioni seconda puntata di lunedì 10 maggio

anticipazioni seconda puntata della fiction Chiamami ancora amore, in onda lunedì 10 maggio 2021 su Rai 1 in prima serata. Gli episodi si intitolano La mela e Il secondo: Rosa Puglisi va avanti con le sue indagini e vuole capire se Anna abbia mai avuto problemi a prendersi cura di Pietro; per far questo, dovrà tornare a quando il piccolo era nato da poco. Le ragioni di queste particolari investigazioni – che cominciano dal pediatra di Pietro – stanno anche nel fatto che Enrico ha rivelato alcuni particolari di quando il bambino era piccolissimo e aveva un legame sin troppo forte con sua madre.

