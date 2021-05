Calcio | Champions | Florenzi ' Niente è ancora perduto'

(Di lunedì 3 maggio 2021) Mbappè fra i convocati del Psg per la sfida di Manchester PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappè partirà col resto della squadra alla volta di Manchester. Vittima di alcuni problemi muscolari nei giorni ...

Vittima di alcuni problemi muscolari nei giorni scorsi, l'attaccante francese è fra i 24 convocati di Pochettino per il ritorno della semifinale di Champions League che si giocherà domani all'Etihad. Il Psg ...Il Paris Saint - Germain prova a rimontare il Manchester City nella semifinale di ritorno di Champions League . All'Etihad si riparte dal 2 - 1 per i Citizens dell'andata, ma Mauricio Pochettino potrà contare su Kylian Mbappé . L'attaccante francese ha recuperato dal problema fisico ed è ...