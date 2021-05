ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna, netto calo dei contagi (61) (Di lunedì 3 maggio 2021) ... tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno infatti aderire alla campagna di vaccinazione della Regione, oltre che inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atsSardegna.it anche recandosi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) ... tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno infatti aderire alla campagna di vaccinazione della Regione, oltre che inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@ats.it anche recandosi ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto d… - FrancescoMentas : @AnsaScienza @Agenzia_Ansa @CNRsocial_ Un suggerimento per il punto di impatto... - gcollinassi : @Ilcommentatore0 @Agenzia_Ansa qui stiamo parlando di anni di galera cpn modifiche drl codice penale, personalmente… - Duke56353987 : RT @ALFO100897: Migranti: superati 10mila arrivi in Italia nel 2021 - Ultima Ora L'unico 'triste', rivoltante e turpe record che questa naz… - filippods68 : RT @ALFO100897: Migranti: superati 10mila arrivi in Italia nel 2021 - Ultima Ora L'unico 'triste', rivoltante e turpe record che questa naz… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO Lega: videoconferenza Salvini con ministri e capigruppo Una riunione, viene riferito, prevista da alcuni giorni per fare il punto della situazione. .

Ambiente: E - R, 350mila euro a lavori spiagge Cervia - Ravenna "La cura dei litorali è di primaria importanza dal punto di vista ambientale e della sicurezza idraulica del territorio - afferma l'assessore regionale alla sicurezza territoriale e alla protezione ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, netto calo dei contagi (61) - Cronaca ANSA Nuova Europa Lega: videoconferenza Salvini con ministri e capigruppo (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il leader della Lega, Matteo Salvini, si trova negli uffici del partito alla Camera dove tiene una videoconferenza con ministri, sottosegretari e capigruppo. Una riunione, vien ...

Matrimonio in Italia: ecco i luoghi più ambiti L’Italia è il sogno romantico di molte coppie nel mondo, per un week end d’amore o come meta per la luna di miele. E, perché no, per celebrare il loro matrimonio. L’idea di un matrimonio all’estero pu ...

Una riunione, viene riferito, prevista da alcuni giorni per fare ildella situazione. ."La cura dei litorali è di primaria importanza daldi vista ambientale e della sicurezza idraulica del territorio - afferma l'assessore regionale alla sicurezza territoriale e alla protezione ...(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il leader della Lega, Matteo Salvini, si trova negli uffici del partito alla Camera dove tiene una videoconferenza con ministri, sottosegretari e capigruppo. Una riunione, vien ...L’Italia è il sogno romantico di molte coppie nel mondo, per un week end d’amore o come meta per la luna di miele. E, perché no, per celebrare il loro matrimonio. L’idea di un matrimonio all’estero pu ...