Al via Barry 2 su Sky Atlantic dopo The Nevers | anticipazioni primi due episodi del 3 maggio

Debutta Barry 2 su Sky Atlantic: i primi due episodi sono in onda stasera, 3 maggio. La dark comedy con protagonista Bill Hader segue le vicende di un annoiato sicario che scopre improvvisamente la passione per la recitazione. Nel finale della prima stagione, il protagonista, messo alle strette da Janice, che ha scoperto la sua vera identità e il suo legame con due morti, la uccide e giura che si lascerà per sempre alle spalle la sua vecchia esistenza. Sarà davvero così? La trama di Barry 2 su Sky Atlantic è ambientata qualche settimana dopo gli eventi del finale della prima stagione. L'ex sicario sta vivendo un momento molto felice: la sua relazione con Sally va a gonfie vele. Anche Hank, dopo aver stretto una collaborazione con ...

