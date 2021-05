Uomini e Donne: Federica abbandona il programma (Di domenica 2 maggio 2021) Nell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne Federica, dopo un confronto con Massimiliano, decide di andare via in seguito al calo di interesse del tronista. Circostanza propizia per Vanessa, corteggiatrice che sembra piacere molto a Massimiliano. Federica è entrata in studio con le idee già chiare: lasciare il programma in seguito ad un interesse scemato da parte d Massimiliano. All’abbandono di Federica, segue invece una crescita di interesse Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 2 maggio 2021) Nell’ultima puntata della settimana di, dopo un confronto con Massimiliano, decide di andare via in seguito al calo di interesse del tronista. Circostanza propizia per Vanessa, corteggiatrice che sembra piacere molto a Massimiliano.è entrata in studio con le idee già chiare: lasciare ilin seguito ad un interesse scemato da parte d Massimiliano. All’abbandono di, segue invece una crescita di interesse Articolo completo: dal blog SoloDonna

