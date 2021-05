Traffico Roma del 02-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e ben trovati in studio Gianfranco Bellomo scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale nessuna segnalazione nessun impedimento per ilsul Raccordo autostrada e consolari prevista nelle corso della mattinata una manifestazione in via dei Castani nel tratto compreso tra Piazza dei Mirti via dei Faggi a partire dalle ore 8 via delle linee bus dell’area interessata sul grande raccordo anulare possibili rallentamenti per un’erezione in cemento di carreggiata tra le uscite via del Mare per laFiumicino in carreggiata interna zona Trastevere da ieri sono iniziati i lavori presso Piazza Giuseppe Gioachino belli lavori che dureranno circa 3 mesi per fare attenzione alla segnaletica e ricordiamo che per i dettagli di queste altre potete consultare il sito...