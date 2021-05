Persona 4 Golden: la traduzione italiana della versione Steam sta procedendo speditamente – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 2 maggio 2021) La traduzione italiana della versione per Steam di Persona 4 Golden da parte degli appassionati del Team Junes sta procedendo speditamente.. Persona 4 Golden è uno dei giochi di ruolo più amati degli ultimi anni. La sua complessità e lunghezza, però, potrebbero aver scoraggiato più di un giocatore non avvezzo con l’inglese. L’arrivo su PC del gioco ha consentito ad un team di appassionati di poter cominciare a tradurre in italiano Persona 4 Golden. Il Team Junes ha recentemente diffuso un aggiornamento sullo stato dei lavori, al momento arrivati al 40% circa. Lavori che stanno procedendo speditamente. A questo indirizzo … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di domenica 2 maggio 2021) Laperdida parte degli appassionati del Team Junes sta..è uno dei giochi di ruolo più amati degli ultimi anni. La sua complessità e lunghezza, però, potrebbero aver scoraggiato più di un giocatore non avvezzo con l’inglese. L’arrivo su PC del gioco ha consentito ad un team di appassionati di poter cominciare a tradurre in italiano. Il Team Junes ha recentemente diffuso un aggiornamento sullo stato dei lavori, al momento arrivati al 40% circa. Lavori che stanno. A questo indirizzo … Notizie ...

urso_golden_ : RT @_streamxwalls: sappi che mi rendi ogni giorno la persona più orgogliosa del mondo I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards… - MartyT91 : Bea ha paura che questa persona dedichi le canzoni a qualcun altrx. Io non sono questa persona ma ti dedico comunqu… - golden_1011 : Ora si vanno a cercare 'gli scheletri nell'armadio' di #Fedez, perché ovviamente si va contro la persona, non veden… - Debbie_Bell : RT @micricosmo: Grazie Sam. Grazie per la tua danza, per la tua arte, per il tuo genio creativo, per la tua persona, per essere l’amico mig… - lovstinshawn : RT @micricosmo: Grazie Sam. Grazie per la tua danza, per la tua arte, per il tuo genio creativo, per la tua persona, per essere l’amico mig… -