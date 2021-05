Milan sui social – Le congratulazioni del Milan per lo scudetto dell’Inter (Di domenica 2 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Anche il Milan ha voluto fare le congratulazioni all'Inter per la vittoria del campionato di Serie A 2020/2021 Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Anche ilha voluto fare leall'Inter per la vittoria del campionato di Serie A 2020/2021

MarcoM267 : RT @il_Terz: Prime dichiarazioni del sempre attento sindaco Beppe Sala sui festeggiamenti in Duomo: “Milan Merda” - il_Terz : Prime dichiarazioni del sempre attento sindaco Beppe Sala sui festeggiamenti in Duomo: “Milan Merda” - mil_mar : RT @levrierog: @CapitanCarla perché volete sempre darvi martellate sui coglioni? Questa partita è un furto Come fu un furto la partita co… - levrierog : @CapitanCarla perché volete sempre darvi martellate sui coglioni? Questa partita è un furto Come fu un furto la p… - Giulia_Campello : RT @vetiveral: @AntoVitiello I tifosi del Milan in tutti questi anni hanno fatto anche molto meno di quello che sarebbe successo in altre p… -