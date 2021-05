It, 10 errori nel film horror che non hai mai notato prima (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica 2 maggio Italia 1 propone una prima serata da brividi con la messa in onda di IT film del 2017 diretto da Andrés Muschietti e tratto dall’omonimo romanzo popolare di Stephen King. Nonostante il film sia stato un successo e abbia ricevuto il plauso anche del celebre scrittore, ci sono degli errori al suo interno. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, It su Italia 1: 10 curiosità che non sapevi sul film di Spielberg Quando Georgie con il suo indimenticabile impermeabile giallo cammina sotto la pioggia, il walkie talkie che ha cambia spesso tasca: in un’inquadratura appare nella tasca di destra per poi passare nella successiva in quella di sinistra. Crediti foto@Ufficio stampa Warner Bros Italia Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica 2 maggio Italia 1 propone unaserata da brividi con la messa in onda di ITdel 2017 diretto da Andrés Muschietti e tratto dall’omonimo romanzo popolare di Stephen King. Nonostante ilsia stato un successo e abbia ricevuto il plauso anche del celebre scrittore, ci sono deglial suo interno. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, It su Italia 1: 10 curiosità che non sapevi suldi Spielberg Quando Georgie con il suo indimenticabile impermeabile giallo cammina sotto la pioggia, il walkie talkie che ha cambia spesso tasca: in un’inquadratura appare nella tasca di destra per poi passare nella successiva in quella di sinistra. Crediti foto@Ufficio stampa Warner Bros Italia Funweek.

shanks_001 : @negroni_thomas @RomanoFenati Acosta gran pilota sino a qui. Si trova sempre nel posto giusto al momento giusto, no… - CBistrizolfo : @nerosalvo Si può già fare, ma non credo che sia una buona idea: nel migliore dei casi continueresti a rifare sempr… - rodofricca : @scazzottate eccomunque l'origine dolosa é nel wiki che nessun italiano corregge traendo noantri espatrioti con dub… - Mark2F : @pisto_gol @EnricoFaustino Demiral, più infortunato che in campo, Alex Sandro è un non giocatore. Bentancur è regre… - Nic67finalfine : RT @LGramellini: Al termine del 1^ T. dopo l'ennesimo gol subìto da 'pulcini' la #Juventus è sotto 1-0. Davvero incomprensibile vedere cert… -