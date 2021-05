Atalanta | Gollini | “Chiedo scusa ai miei compagni | episodi che fanno parte del gioco”

(Di domenica 2 maggio 2021) “Dispiace di aver lasciato la squadra in 10! I ragazzi sono stati comunque grandi e hanno dato tutto”. Pierluigi, portiere dell’, ha chiestoai tifosi e alla sua squadra tramite una story pubblicata sul proprio profilo Instagram dopo l’espulsione ricevuta nel match contro il Sassuolo. “aie a tutti i nostri tifosi! Purtroppo anche questidel!”, si legge.è stato espulso al minuto 23 del primo tempo per essere intervenuto fallosamente fuori area su Jeremy Boga lanciato a rete. SportFace.

De Zerbi(3 - 4 - 1 - 2):; Toloi (79' Palomino), Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (24' Sportiello); Malinovskyi, Zapata (60' Muriel). All. Gasperini ...... 95 Nandez (C) RISULTATO FINALE Sassuolo -1 - 1 - 32 Gosens (A), 51 rig. D. Berardi (S). Note: 22 esp.(A), 75 esp. Marlon (S), 76 Muriel (A) sbaglia rigore (parato) RISULTATO ...SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli 7,5 Due grandi parate, su Hateboer e sul rigore e altri interventi buoni, anche nel finale. L’ex meriterebbe la nazionale per la continuità, a 34 ...Il portiere dell’Atalanta, che nel corso della gara contro il Sassuolo è stato espulso lasciando per 65' i compagni in 10, mostra sui social il suo dispiacere Poche parole ma sincere, per esprimere tu ...