Anna Tatangelo a Verissimo confessa | «Sogno un altro figlio Gigi D’Alessio? Non rimpiango nulla | ma la vita va avanti»

(Di domenica 2 maggio 2021), ospite aracconta la suae la sua carriera, ripercorrendo tutte le tappe dalla vittoria di Sanremo, avvenuta quando aveva appena 15 anni, fino ad oggi che è ormai una donna, una mamma e che ha maturato anche un nuovo stile musicale dopo averne attraversati e sperimentati diversi nel corso degli anni. Parlando con Silvia Toffanin della sua famigliadi essere molto legata ai suoi e alle sue origini, quindi tornare a Sora per lei è sempre stato un piacere. Parlando della mamma ammette: «Sono stati anni molto difficili, ma mia mamma è una forza della natura. Lei è una donna che mi ha dato delle basi importantissime e mi insegna a essere forte. Lei riesce a fare tutto senza far pesare niente a nessuno». Poi si commuove pensando alle difficoltà della mamma. Il papà è ...

Tra gli ospiti ci saràche porrà bizzarre e inaspettate domande. Per vincere il montepremi, come sempre, sarà necessario dare 21 risposte tutte errate. Non mancherà il salottino, ...Rottura con Gigi D'Alessio,: 'Lui il classico napoletano che vuole tutti intorno' 22 gennaio 2021, ospite a Verissimo, ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, iniziata prestissimo, ad ...Anna Tatangelo a Verissimo ha parlato della fine della storia d'amore con Gigi D'Alessio dicendo: "la vita va avanti". Ecco il video Mediaset.Sempre più bella, sempre più sexy e sicura di sè. Anna Tatangelo è stata una delle ospiti di ieri della trasmissione "Verissimo". Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la cantante, originaria di ...