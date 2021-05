Traffico Roma del 01-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione buon primo maggio in studio Stefano Baiocchi si mantiene complessivamente regolare ilsulle strade cittadine sostenuto sulle consolari in uscita dal centro a casa di quanti trascorrerai no Come da tradizione la festa dei Lavoratori fuori porta sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti in carreggiata interna tra tuscolane da Appia e tra Laurentina e Pontina tu l’ultimasostenuto verso Latina con possibili rallentamenti tra il raccordo il bivio di Pratica di Mare sulla A24-l’aquila-teramo permangono incolonnamenti perintenso i lavoriMandela e Carsoli in direzione del L’Aquila è proprio nella ricorrenza del Primo Maggio manifestazione questa mattina in Piazza Santi Apostoli disagio per il ...