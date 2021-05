Star Wars Day | tutte le migliori offerte per celebrare l’evento del 2021

(Di sabato 1 maggio 2021) “May the Force Be With You” è lo slogan che da quarant’anni a questa parte accompagna i fan di una delle saghe cinematografiche più famose al mondo. Nel 1978 gli appassionati americani della serie storpiarono in modo simpatico il motto in “May the Fourth Be With You“, in occasione della loro festa nazionale (4 luglio, ndr). Trascorsi dodici mesi, lo slogan acquisto ancora più valore dopo la pubblicazione sul London Evening News dell’augurio rivolto alla neo incaricata premier Margaret Thatcher il giorno 4 maggio, data del suo insediamento: “May the Fourth Be With You Maggie” (in italiano “Che il 4 maggio sia con te, Maggie”). Da allora, i fan di tutto il mondo del franchise celebrano loDay proprio il 4 maggio. Anche quest’anno sono tantissimi i prodotti in esclusiva dedicati alla saga più amata di sempre, con le ultimissime novità targate ...

Advertising

storeoneoutlet : ?? Nuovi Arrivi . ??Adidas superstar j star wars . Visita lo store online per controllare disponibilità e nuovi arriv… - vodkalemvn : visto che non sono mai andata oltre il secondo film di star wars (della saga originale) magari è il momento di andare avanti - bennyxx9 : 2021 pandemia globale in corso esistono ancora fan di star wars Boh - Busno66 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 30/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Il favoloso mondo di Amélie', J… - starwarsnewsit : Star Wars: il video del nuovo R2-D2 LEGO con spada laser nascosta - -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars

Wired.it

K , legata all'MCU, e The Bad Batch , ambientata nell'universo. Senza tralasciare le molte serie del passato riproposte, che faranno felici i fan di vecchia data. Un'altra uscita tanto ...I ragazzi di Respawn si sono poi fatti perdonare con: Jedi Fallen Order , questo è certo, e anche l'ottimo supporto che continuano a dare alla loro punta di diamante Apex Legends fa capire ...JAMES BOND has come up against some horrific adversaries in his cinematic life - but some of these were played by men who hoped they might be able to become 007 himself.Switch, I'll be playing MLB The Show 21 a lot again, but that'll be the case most weeks so I'll probably stop mentioning it! I may also double-dip on a new console for Star Wars Jedi: Fallen Order ...