Rugby | TOP10 2021 | il Calvisano batte il Valorugby e spedisce gli emiliani in semifinale con il Petrarca Padova

Il TOP10 di Rugby, massimo campionato italiano, che al termine della stagione regolare non prevedeva retrocessioni dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell'attività nazionale, oggi ha visto andare in scena due dei quattro recuperi ancora in calendario. Già determinate le quattro partecipanti alle semifinali Scudetto, ovvero Petrarca Padova, Rovigo, ValoRugby e Calvisano, oggi il Petrarca Padova, che aveva già conquistato aritmeticamente la prima posizione, ha battuto per 59-17 il Colorno ed inoltre ha conosciuto il nome dell'avversaria in semifinale. Il Calvisano, battendo per 22-10 nello scontro diretto il ValoRugby, si porta momentaneamente in seconda posizione e spedisce gli emiliani in semifinale con il Petrarca Padova.

