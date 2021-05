MotoGP | GP Spagna 2021 | come vedere la gara gratis e in chiaro Orario e programma TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) Domani, domenica 2 maggio, il circuito “Angel Nieto” di Jerez de la Frontera ospiterà il Gran Premio di, validoquarto appuntamento stagionale per il Motomondiale. Fari puntati in Andalusia per quanto riguarda lasul pole-man e leader del campionato Fabio Quartararo, grande favorito per quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva dopo le affermazioni in Qatar e Portogallo. L’Italia punta tutto su Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e quarto in qualifica, con l’obiettivo di salire sul podio al termine delladi domani. Battaglia per le posizioni di vertice che coinvolgerà anche le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Yamaha di Maverick Vinales. Molto lontani in griglia Marc ...