Genoa, i convocati di Ballardini per la Lazio

Ecco la lista dei convocati del Genoa per la gara di domani contro la Lazio. Davide Ballardini ha chiamato 23 giocatori: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.Difensori: Biraschi, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Czyborra, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc.Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

