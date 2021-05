Concorso straordinario, prove suppletive dal 14 maggio: calendari-avvisi Usr. Aggiornato Lazio (Di sabato 1 maggio 2021) Dal 14 al 20 maggio 2021 si svolgono le prove suppletive per i candidati che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, alle prove scritte del Concorso straordinario per il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Nella Gazzetta Ufficiale n 32 del 23 aprile è stato pubblicato il relativo avviso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) Dal 14 al 202021 si svolgono leper i candidati che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, allescritte delper il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Nella Gazzetta Ufficiale n 32 del 23 aprile è stato pubblicato il relativo avviso. L'articolo .

SaryOtto : Ah, amico dell'uni ha passato il concorso straordinario, rosso per festeggiare: - BFMEETING : RT @cineclanrivista: Ancora dal Concorso del @BFMEETING 2021 il drammatico racconto di formazione #Rivale, diretto dal tedesco #MarcusLenz.… - cineclanrivista : Ancora dal Concorso del @BFMEETING 2021 il drammatico racconto di formazione #Rivale, diretto dal tedesco… - jvanolek : Poi, dopo sei mesi (SEI MESI) abbondanti, esce la lista di coloro che sono passati nella A012 in FVG al concorso st… - Lux97335459 : RT @nino_pitrone: Orizzonte Scuola: Concorso straordinario per il ruolo, per i titoli max 20 punti. Cosa fa punteggio e chi viene escluso.… -