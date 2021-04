Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 16:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ottenuto il via libera finale del Consiglio dei Ministri recovery Plan dell’Italia sarà inviato oggi all’Unione Europea ok anche al Decreto per i punti extra alta velocità e salerno-reggio Calabria tra gli investimenti Alitalia oggi In tutto tre commissari i sindacati Atlantia oggi il CDA sull’offerta del consorzio cassa depositi e prestiti su Aspi Borsa Italiana entra nel circuito è un extra che nel primo trimestre del 2021 si riduce l’intensità del calo tendenziale del PIL che passa dal 6,6% del trimestre precedente al 1,4 così li state sulla stima preliminare del trimestre il PIL è diminuito dello 0,4 rispetto al trimestre precedente e del 1,4 in termini tendenziali prosegue anche a marzo 2021 la lieve crescita dell’occupazione registrato a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ottenuto il via libera finale del Consiglio dei Ministri recovery Plan dell’Italia sarà inviato oggi all’Unione Europea ok anche al Decreto per i punti extra alta velocità e salerno-reggio Calabria tra gli investimenti Alitalia oggi In tutto tre commissari i sindacati Atlantia oggi il CDA sull’offerta del consorzio cassa depositi e prestiti su Aspi Borsa Italiana entra nel circuito è un extra che nel primo trimestre delsi riduce l’intensità del calo tendenziale del PIL che passa dal 6,6% del trimestre precedente al 1,4 così li state sulla stima preliminare del trimestre il PIL è diminuito dello 0,4 rispetto al trimestre precedente e del 1,4 in termini tendenziali prosegue anche a marzola lieve crescita dell’occupazione registrato a ...

