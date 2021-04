Tragedia in Israele ad una celebrazione religiosa. Almeno 44 morti, più di 150 feriti (Di venerdì 30 aprile 2021) Ci sono ormai solo le luci delle ambulanze a rischiarare la notte sul Monte Meron in Israele invece dei tradizionali falò. Quelli che si accendono per celebrare la festa di Lag Ba Omer trasformatasi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ci sono ormai solo le luci delle ambulanze a rischiarare la notte sul Monte Meron ininvece dei tradizionali falò. Quelli che si accendono per celebrare la festa di Lag Ba Omer trasformatasi ...

