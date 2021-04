Traffico Roma del 30-04-2021 ore 08:30 (Di venerdì 30 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per Traffico intenso sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione sul raccordo poi rallentamenti e code a tratti la carreggiata interna da via Casilina a via Ardeatina in carreggiata esterna invece rallentamenti e code dalla rustica a via Tiburtina e più avanti poi code per incidente dell’ospedale Sant’Andrea a via Cassia tu l’hai tratto Urbano dell’a24 Code in direzione della tangenziale est a partire da Tor Cervara Traffico in aumento poi sulle altre principali vie di accesso a Roma con e rallentamenti in direzione Roma Centro soprattutto su via Aurelia dal raccordo Circonvallazione Aurelia e su via Trionfale all’altezza di via di Casal del Marmo rallentamenti anche sulla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla diramazionesud da Torrenova al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione sul raccordo poi rallentamenti e code a tratti la carreggiata interna da via Casilina a via Ardeatina in carreggiata esterna invece rallentamenti e code dalla rustica a via Tiburtina e più avanti poi code per incidente dell’ospedale Sant’Andrea a via Cassia tu l’hai tratto Urbano dell’a24 Code in direzione della tangenziale est a partire da Tor Cervarain aumento poi sulle altre principali vie di accesso acon e rallentamenti in direzioneCentro soprattutto su via Aurelia dal raccordo Circonvallazione Aurelia e su via Trionfale all’altezza di via di Casal del Marmo rallentamenti anche sulla ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: per traffico intenso, code tra il bivio con l'A11 e Firenze Scandicci e code in usci… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-04-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: per traffico intenso, code tra il bivio con l'A11 e Firenze Scandicci e code in usci… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI -