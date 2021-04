Sumo, tragedia in Giappone: Hibikiryu muore un mese dopo la caduta sul tatami (Di venerdì 30 aprile 2021) tragedia in Giappone, dove un lottatore di Sumo di 28 anni, Mitsuki Amano detto “Hibikiryu”, è morto un mese dopo una drammatica caduta sul tatami: il giovane atleta era scivolato con tutto il suo peso sulla testa. Un incidente che ha creato molte polemiche nel Paese, soprattutto per i soccorsi arrivati con colpevole ritardo. Anche perché in Giappone, negli incontri di Sumo, vige la regola che i soccorritori devono aspettare che sia il lottatore a rialzarsi. Il 28enne era ricoverato dal 26 marzo, giorno dell’incidente, per una grave lesione alla colonna vertebrale. Secondo i media locali, sarebbe morto per insufficienza respiratoria acuta. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021)in, dove un lottatore didi 28 anni, Mitsuki Amano detto “”, è morto ununa drammaticasul: il giovane atleta era scivolato con tutto il suo peso sulla testa. Un incidente che ha creato molte polemiche nel Paese, soprattutto per i soccorsi arrivati con colpevole ritardo. Anche perché in, negli incontri di, vige la regola che i soccorritori devono aspettare che sia il lottatore a rialzarsi. Il 28enne era ricoverato dal 26 marzo, giorno dell’incidente, per una grave lesione alla colonna vertebrale. Secondo i media locali, sarebbe morto per insufficienza respiratoria acuta. SportFace.

