L'11 marzo scorso aveva fatto conoscere nel mondo il nome dell'associazione Arcieri il Falco, conquistando un Record mondiale al Campionato italiano indoor di tiro con l'arco di Rimini.

Ultime Notizie dalla rete : Record mondiale Kamminga olandese volante della rana: timbra il 2° tempo all time in 57'90 Con questa gemma, l'olandese supera nella classifica mondiale alltime il bielorusso Shimanovich (58'29 del 2019) e Nicolò Martinenghi, che a Riccione ha nuotato 58'37 per il record italiano. Trials ...

Record mondiale di tiro con l'arco, Nicole Andreatini ricevuta in Comune L'11 marzo scorso aveva fatto conoscere nel mondo il nome dell'associazione Arcieri il Falco, conquistando un record mondiale al Campionato italiano indoor di tiro con l'arco di Rimini. Oggi, 30 aprile, la giovanissima Nicole Andreatini è stata ricevuta al Castello dal sindaco Stefania Signorini, che le ha ...

Come Ha Fatto Milak A Stabilire Il Record Del Mondo? Video Analisi SwimSwam Verstappen, il rivoluzionario Vuole mettere fine alla dittatura di Hamilton in Formula 1. Può farcela Max non è più solo con la sua onda arancione. Non è più proprietà privata dei tifosi olandesi che in epoca pre Covid avevano com ...

La farfalla cinese (55?96) che vuole assolutamente il record mondiale Simulazioni cinesi per le gare (olimpiche) giapponesi. La prima sera di Qingdao ha visto subito eccellere nelle batterie dei 100 farfalla donne Zhang Yufei, che tocca in 55"96, appena 4 centesimi pegg ...

