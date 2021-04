Parma, Gagliolo torna a disposizione. Problemi per Mihaila e Conti (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. Riccardo Gagliolo ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Valentin Mihaila per tendinopatia agli adduttori. Lavoro differenziato per Andrea Conti per faticabilità ai muscoli posteriori della gamba destra. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) IlCalcio èto ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. Riccardoha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Valentinper tendinopatia agli adduttori. Lavoro differenziato per Andreaper faticabilità ai muscoli posteriori della gamba destra. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

