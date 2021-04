In Guerra, stasera in prima tv la lezione di cinema civile di Stéphane Brizé (Di venerdì 30 aprile 2021) Silenziosamente, in questi ultimi anni il francese Stéphane Brizé si è segnalato come uno dei più interessante registi della sua generazione, grazie a Una Vita (2016), tratto da Maupassant, radicale rilettura del film in costume di derivazione letteraria, e a un dittico di opere d’impegno civile che parlano della precarietà del lavoro senza manicheismi, però animate da una indignazione inequivocabile. Il primo era stato il notevole La Legge Del Mercato (2015), protagonista un cinquantenne che, perduto l’impiego, trova come unica alternativa quella di diventare sorvegliante in un supermercato, obbligato a monitorare i dipendenti per coglierli in fallo e offrire alla dirigenza una scusa per licenziarli. Il secondo, stasera in prima tv su Rai Tre alle 21.20, è In Guerra (2018), che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Silenziosamente, in questi ultimi anni il francesesi è segnalato come uno dei più interessante registi della sua generazione, grazie a Una Vita (2016), tratto da Maupassant, radicale rilettura del film in costume di derivazione letteraria, e a un dittico di opere d’impegnoche parlano della precarietà del lavoro senza manicheismi, però animate da una indignazione inequivocabile. Il primo era stato il notevole La Legge Del Mercato (2015), protagonista un cinquantenne che, perduto l’impiego, trova come unica alternativa quella di diventare sorvegliante in un supermercato, obbligato a monitorare i dipendenti per coglierli in fallo e offrire alla dirigenza una scusa per licenziarli. Il secondo,intv su Rai Tre alle 21.20, è In(2018), che ...

