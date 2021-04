Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo (Di venerdì 30 aprile 2021) PORTIMAO (Portogallo) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1. Sul circuito di Portimao, l'inglese della Mercedes ha realizzato il giro veloce nelle FP2, iniziate con 10 minuti di ritardo a causa di un problema a un tombino a ridosso di un cordolo. Hamilton, che si è riscattato dopo il quinto posto delle FP1, ha fermato il cronometro in 1'19?837, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di 143 millesimi e il compagno di squadra Valtteri Bottas di 344. La Ferrari piazza ancora uno dei suoi piloti al quarto posto, ma questa volta è Carlos Sainz: alle spalle dello spagnolo le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Settima l'altra Rossa del monegasco Charles ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) PORTIMAO () (ITALPRESS) – Lewisè stato il piùnella seconda sessione di provedel Gran Premio deldi Formula 1. Sul circuito di Portimao, l'inglese della Mercedes ha realizzato il giroFP2, iniziate con 10 minuti di ritardo a causa di un problema a un tombino a ridosso di un cordolo., che si è riscattato dopo il quinto posto delle FP1, ha fermato il cronometro in 1'19?837, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di 143 millesimi e il compagno di squadra Valtteri Bottas di 344. La Ferrari piazza ancora uno dei suoi piloti al quarto posto, ma questa volta è Carlos Sainz: alle spalle dello spagnolo le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Settima l'altra Rossa del monegasco Charles ...

Advertising

Italpress : Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo - Italiaracing : Lewis Hamilton il più veloce nel secondo turno di libere #F1 a Portimao, Max Verstappen 2°. Ancora bene la Ferrari,… - blogsicilia : #notizie #sicilia Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo - - SalaStampaF1 : #F1 Un solido venerdi per #Redbull che si è mostrata molto solida sul passo gara, chiaro intendo di partire con Gom… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton più F1 GP Portogallo 2021, Diretta PL2: Hamilton davanti a Verstappen, Sainz 4° 16.48 - Poco più di 20 minuti alla fine, con Hamilton e Bottas che iniziano la simulazione gara con gomme Soft. Primo giro per Valtteri in 1:23.180, mentre Lewis ha incontrato traffico. In pista ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video: Fp2, Alonso alla riscossa! Comincia a forzare i tempi anche Lewis Hamilton, che si porta al terzo posto ma girando comunque 9 decimi più lento di Bottas, che resta sicuramente il riferimento di questa prima sessione e che fa ...

F1 Imola: pole di Hamilton! Battuti Perez e Verstappen. Ferrari, Leclerc 4° La Gazzetta dello Sport 16.48 - Pocodi 20 minuti alla fine, cone Bottas che iniziano la simulazione gara con gomme Soft. Primo giro per Valtteri in 1:23.180, mentre Lewis ha incontrato traffico. In pista ...Comincia a forzare i tempi anche Lewis, che si porta al terzo posto ma girando comunque 9 decimilento di Bottas, che resta sicuramente il riferimento di questa prima sessione e che fa ...