Crotone-Inter, rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Inter è atteso domani sera in casa del Crotone, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2020/2021 che potrebbe regalare lo scudetto in caso di vittoria dei nerazzurri e sconfitta dell’Atalanta, impegnata in casa del Sassuolo, con due giornate di anticipo. Per Antonio Conte, Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, non sarà facile conquistare i tre punti e l’Inter non deve perdere la concentrazione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) L’è atteso domani sera in casa del, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2020/2021 che potrebbe regalare lo scudetto in caso di vittoria dei nerazzurri e sconfitta dell’Atalanta, impegnata in casa del Sassuolo, con due giornate di anticipo. Pervenuto nelladella vigilia, non sarà facile conquistare i tre punti e l’non deve perdere la concentrazione. SportFace.

Advertising

Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, l'arbitro di Crotone-Inter ?? - Inter : ?? | FOTO In campo in vista di #CrotoneInter ???? La gallery completa ?? - _intermagazine : Crotone-Inter, Conte in conferenza stampa: “Dobbiamo mettere il campo il 100% di noi stessi” - fcin1908it : Zhang, due ore alla Pinetina poi il rientro in sede. Non seguirà l’Inter a Crotone -