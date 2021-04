Covid, Rezza: "Lenta decrescita della curva, ok richiami con AstraZeneca" (Di venerdì 30 aprile 2021) “Per il vaccino AstraZeneca per ora non cambia nulla e non sono state prese decisioni diverse rispetto alle ultime settimane e rispetto al pronunciamento Ema.Dunque per AstraZeneca non cambia nulla perchè non ci sono evidenze di eventi avversi con la seconda dose”. Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa al ministero della Salute, in relazione all’ipotesi di effettuare la seconda dose con un vaccino diverso da quello AstraZeneca per chi lo abbia ricevuto come prima dose. Il quadro epidemiologico, ha spiegato, ”è sostanzialmente stabile con una lieve decrescita dell’incidenza. Abbiamo un lieve miglioramento”. Lo ha affermato il direttore della prevenzione del ministero ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) “Per il vaccinoper ora non cambia nulla e non sono state prese decisioni diverse rispetto alle ultime settimane e rispetto al pronunciamento Ema.Dunque pernon cambia nulla perchè non ci sono evidenze di eventi avversi con la seconda dose”. Lo ha detto il direttoreprevenzione del ministeroSalute, Gianni, in conferenza stampa al ministeroSalute, in relazione all’ipotesi di effettuare la seconda dose con un vaccino diverso da quelloper chi lo abbia ricevuto come prima dose. Il quadro epidemiologico, ha spiegato, ”è sostanzialmente stabile con una lievedell’incidenza. Abbiamo un lieve miglioramento”. Lo ha affermato il direttoreprevenzione del ministero ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza Covid, Rezza: 'Lenta decrescita della curva, ok richiami con AstraZeneca' Lo ha affermato il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull'andamento epidemiologico nel Paese. La notizia migliore 'è quello del ...

