Confindustria | Si intravede la risalita Rimbalzo pil nel terzo trimestre

(Di venerdì 30 aprile 2021) “L’economia italianaladalla crisi, in linea con l’Europa”. Lo rileva il centro studi dicon la sua analisi mensile, Congiuntura flash, con coi annuncia come “il mondo è già ripartito”. Il Pil, viene sottolineato, è “più vicino al”: in “Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid. Ciò condurrà nel secondoa un piccolo segno positivo del Pil”, dopo la lieve contrazione nel primo ( -0,4%). “Si conferma lo scenario in cui un fortesi avrà nel, grazie al crescere delle vaccinazioni”, anche se “restano rischi al ribasso”. Dal Pnrr “arriverà un aiuto alla ripresa già nella seconda metà del 2021”. Gli esperti di viale dell’Astronomia entrano ...

"L'economia italiana intravede la risalita dalla crisi, in linea con l'Europa", rileva il centro studi di Confindustria con la sua analisi mensile 'congiuntura flash', e avverte. "Il mondo è già ripartito". Il Pil è "più vicino al rimbalzo". Il centro studi di Confindustria, con la sua analisi mensile "congiuntura flash", prevede per l'economia italiana una «risalita dalla crisi, in linea con l'Europa». L'analisi avverte poi che «il mondo è già ripartito». La cattiva notizia, non sorprendente, è che il Prodotto interno lordo italiano cala anche nel primo trimestre del 2021. Quella buona è che l'Italia si comporta piuttosto bene nello scenario europeo.