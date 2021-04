Checco Zalone | arriva il videoclip “La Vacinada” con Helen Mirren

(Di venerdì 30 aprile 2021) Luca Medici, in arte, conquista il web con la nuova parodia sulla pandemia. Ilconè già un successoriesce a strappare un sorriso anche in un’estate dove il sapore di normalità sembra essere ancora molto distante. L’attore pugliese pubblica sul web ildi una nuova canzone “La” in cui appare l’attricevincitrice di un premio Oscar. La nuova hit estiva, al limite del politicamente scorretto, ironizza sul virus e le vaccinazioni. Mentre è in viaggio a bordo di una spider,si ferma vicino a un muretto dovesi sta prendendo cura delle piante. In ...

Advertising

RaiNews : Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E… - caterinabalivo : Checco Zalone vince! ?? E pensare che anche a lui avevano detto tanti “No”... #LaVacinada #CheccoZalone - La7tv : #tagada Irresistibile #CheccoZalone: la nuova canzone è 'La vacinada', protagonista Helen Mirren #tagadala7… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: ''La vacinada'' con Checco Zalone e Helen Mirren. Il piacere dell'ironia - TGR Puglia - Poverotroviero : RT @perchetendenza: 'Helen Mirren': Perché è la protagonista del video musicale di 'La Vacinada', nuova canzone di Checco Zalone https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

L'attore italiano ha postato sui canali social un video pro vaccinazioni che vede la collaborazione di una co - protagonista d'eccezione, Helen Mirren.nel video clip si innamora della celebre attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe proprio perché vaccinata. Una canzone divertente e ...rallegra la degli italiani e lo fa con una canzone ispirata in tutto e per tutto dagli ultimi sviluppi dell'emergenza e dal nuovo Dpcm studiato in vista della . Il comico pugliese, infatti, ha scritto ...Laura Pausini, dopo la cerimonia degli Oscar, riceve un grande riconoscimentoPer Laura Pausini le emozioni non terminano neanche in seguito al rientro a casa. Dopo l'avventura americana, un nuovo gran ...Checco Zalone incontra Helen Mirren ed è subito un video da Oscar con il suo nuovo tormentone nel quale torna a occuparsi di Covid e vaccini. E lo fa con l’attrice britannica premio Oscar per ‘The Que ...