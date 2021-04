Call of Duty è il terzo franchise videoludico più venduto: ecco i primi due – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Call of Duty è divenuto il terzo franchise videoludico più venduto di sempre, con 400 milioni di giochi venduti. ecco chi sono i primi due.. Come sappiamo, Call of Duty ha recentemente superato la soglia delle 400 milioni di copie di giochi venduti (giochi premium, il lato free to play non è conteggiato ovviamente). Ora, Tweaktown svela che questo rende il franchise videoludico di Activision il terzo più venduto di sempre. Quali sono i primi due? Secondo i dati condivisi, il secondo franchise più venduto è Tetris, con 495 milioni di copie vendute. Al primo posto, a una quota che … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021)ofè divenuto ilpiùdi sempre, con 400 milioni di giochi venduti.chi sono idue.. Come sappiamo,ofha recentemente superato la soglia delle 400 milioni di copie di giochi venduti (giochi premium, il lato free to play non è conteggiato ovviamente). Ora, Tweaktown svela che questo rende ildi Activision ilpiùdi sempre. Quali sono idue? Secondo i dati condivisi, il secondopiùè Tetris, con 495 milioni di copie vendute. Al primo posto, a una quota che … Notizie giochi ...

Advertising

coditalianews : Il nuovo Combat Pack di Call of Duty #Warzone & #BlackOpsColdWar é ora disponibile GRATUITAMENTE per tutti gli abbo… - zazoomblog : Call of Duty: tutti gli sudi del gruppo Activision lavorano alla serie - #Duty: #tutti #gruppo #Activision - ChrisTapiax3 : Esto es personal maldito Call Of Duty - Eurogamer_it : Tutte le risorse di Activision riversate su #CallofDuty - DHaugelo : alla depressione e alla solitudine giochiamo al pc a Lol o Call Of Duty. Ricordate che se non avete fatto un esperi… -