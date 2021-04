Accadde oggi, 1 Maggio: eventi storici, santi e ricorrenze (Di sabato 1 maggio 2021) Il 1 Maggio è il 121º giorno del calendario gregoriano (il 122º negli anni bisestili). Mancano 244 giorni alla fine dell’anno Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 1 Maggio. eventi storici 305 – Diocleziano e Massimiano lasciano l’incarico di Imperatore Romano. 1282 – Battaglia di Forlì: i ghibellini forlivesi vincono i francesi, inviati da Martino IV, abbattendone una consolidata fama di imbattibilità. 1328 – Guerre di indipendenza scozzesi: Con il Trattato di Edimburgo-Northampton l’Inghilterra riconosce la Scozia come nazione indipendente. 1562 – Canonizzazione di Francesco di Paola. 1699 – Pierre Le Moyne d’Iberville fonda il primo insediamento europeo nella ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Il 1è il 121º giorno del calendario gregoriano (il 122º negli anni bisestili). Mancano 244 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 1305 – Diocleziano e Massimiano lasciano l’incarico di Imperatore Romano. 1282 – Battaglia di Forlì: i ghibellini forlivesi vincono i francesi, inviati da Martino IV, abbattendone una consolidata fama di imbattibilità. 1328 – Guerre di indipendenza scozzesi: Con il Trattato di Edimburgo-Northampton l’Inghilterra riconosce la Scozia come nazione indipendente. 1562 – Canonizzazione di Francesco di Paola. 1699 – Pierre Le Moyne d’Iberville fonda il primo insediamento europeo nella ...

nicolettagiust1 : RT @IveserVenezia: 30 aprile 1982 Morire per le Istituzioni #PioLaTorre - ghegola : RT @IveserVenezia: 30 aprile 1982 Morire per le Istituzioni #PioLaTorre - BrunoMaggi : RT @IveserVenezia: 30 aprile 1982 Morire per le Istituzioni #PioLaTorre - Carmela_oltre : RT @IveserVenezia: 30 aprile 1982 Morire per le Istituzioni #PioLaTorre - radiokemonia : Stai ascoltando: Rubrica-Accadde Oggi La musica anni 80 solo su -