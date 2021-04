Videochiamate di gruppo e conference call su Telegram | colossi | tremate!

(Di giovedì 29 aprile 2021) Novità per l’app di messaggistica istantanea:fa un altro passo avanti ed introduce ledie video conferenze. Video conferenzeNon ce n’è più per nessuno, se l’app di Durov continua con tutti questi sviluppi. Negli ultimi mesi, c’è già stata una crescita dei suoi utenti. L’aggiunta didiporterà, di certo, ad una maggiore fidelizzazione, a discapito di altre piattaforme. È stato proprio il CEO Pavel Durov a dare l’annuncio ufficiale tramite il proprio canale, raccontando di un importante evoluzione del software, con tanto di foto e video dimostrativi. POTREBBE INTERESSARTI –> Digitale terrestre, una marea di tv obsolete all’orizzonte: secondo bonus tv? La nuova funzione con ...

Advertising

infoitscienza : Telegram non si ferma: arrivano le videochiamate di gruppo - Chicco76K : “Telegram, a maggio arrivano le videochiamate di gruppo” - infoitscienza : Telegram introdurrà le videochiamate di gruppo in stile Zoom - infoitscienza : Telegram annuncia le videochiamate di gruppo su iOS - iPhone Italia - infoitscienza : Telegram, a maggio arrivano le videochiamate di gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Videochiamate gruppo

... come il telefonino e il tablet con cui effettua spessoai parenti. Nata in una ...e affettuosi auguri di buon compleanno alla signora Maria - commenta l'Amministratore Delegato del...Si tratta dellediche, secondo il CEO Pavel Durov , dovrebbero arrivare sulla versione dell'app dedicata a iOS durante il prossimo mese di maggio. Secondo gli esperti, la ...Telegram mira a superare la concorrenza, in particolare Zoom, con una nuova funzione per la sua piattaforma che introduce le videoconferenze.Videochiamate di gruppo su Telegram, le novità. Come annunciato da Durov attraverso il suo canale Telegram, le novità introdotte attraverso la feature prossimamente in arrivo sono molte e decisamente ...