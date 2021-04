Traffico Roma del 29-04-2021 ore 10:00 (Di giovedì 29 aprile 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione resta sostenuto al Traffico benché in calo sulla rete viaria cittadina rallentamenti Concorde su tutte le consolari in entrata verso il centro particolare sull’Aurelia la raccolta Piazza Irnerio stessa situazione sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia dalla bar al bivio di Tor di Quinto ci sono cose anche sulle non fare dei Poggio degli Ottavi a Monte Mario nessuna novità sul raccordo anulare per ma coda in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia in carreggiata esterna coda Traffico all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca che la Tiburtina cose che poi ritroviamo tutta la turbano della Roma L’Aquila Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale code all’uscita via delle Valli Conca d’Oro lo svincolo Parioli Campi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione resta sostenuto albenché in calo sulla rete viaria cittadina rallentamenti Concorde su tutte le consolari in entrata verso il centro particolare sull’Aurelia la raccolta Piazza Irnerio stessa situazione sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia dalla bar al bivio di Tor di Quinto ci sono cose anche sulle non fare dei Poggio degli Ottavi a Monte Mario nessuna novità sul raccordo anulare per ma coda in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia in carreggiata esterna codaall’uscita Prenestina Tor Bella Monaca che la Tiburtina cose che poi ritroviamo tutta la turbano dellaL’Aquila Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale code all’uscita via delle Valli Conca d’Oro lo svincolo Parioli Campi ...

