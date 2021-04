Sky: il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis si sta ricostruendo (Di giovedì 29 aprile 2021) Francesco Modugno, inviato per Sky Sport a Castel Volturno, ha raccontato in collegamento il clima che si respira nel Napoli e come le tensioni tra De Laurentiis e Gattuso si stiano appianando. Le cose migliori si sono fatte quando i rapporti non erano ideali, ma quando c’erano divergenze e strappi forti: è stato così con Mazzarri e Sarri, un po’ come adesso. La squadra si è ritrovata. Tra Gattuso e De Laurentiis c’è un rapporto di normale e serena convivenza però poi in realtà sostanzialmente nell’ultimo periodo un passo in avanti il presidente l’ha fatto nei confronti di squadra e allenatore, essendo spesso presente nel ritiro prepartita, in presenza o in videochiamata. Da queste parti poche volte si sono viste queste cose. Il rapporto si sta ricostruendo, non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Francesco Modugno, inviato per Sky Sport a Castel Volturno, ha raccontato in collegamento il clima che si respira nel Napoli e come le tensioni tra Desi stiano appianando. Le cose migliori si sono fatte quando i rapporti non erano ideali, ma quando c’erano divergenze e strappi forti: è stato così con Mazzarri e Sarri, un po’ come adesso. La squadra si è ritrovata. Trae Dec’è undi normale e serena convivenza però poi in realtà sostanzialmente nell’ultimo periodo un passo in avanti il presidente l’ha fatto nei confronti di squadra e allenatore, essendo spesso presente nel ritiro prepartita, in presenza o in videochiamata. Da queste parti poche volte si sono viste queste cose. Ilsi sta, non ...

