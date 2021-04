Patrick Zaki chiede il vaccino anti-Covid | “Cerca di proteggersi in un abominevole carcere sovraffollato”

(Di giovedì 29 aprile 2021)George, lo studente dell’università di Bologna arrestato oltre un anno fa in Egitto, ha “chiesto di ricevere il” e a tale scopo “il suo team legale ha inviato un documento al Ministro degli Interni per rire di poter essere vaccinato”. A darne notizia sui social è la rete di attivisti “Libero“. Il giovane ritore, secondo quanto riferito dalla famiglia dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus, è un soggetto particolarmente a rischio di sviluppare complicanze gravi delperché soffre di asma. “Durante l’ultima visita,ha rivelato alla propria famiglia di voler ricevere ilper paura ...

Agenzia ANSA

BOLOGNA, 29 APRGeorge, lo studente dell'Università di Bologna da oltre un anno in carcere in Egitto, ha chiesto di ricevere il vaccino per il coronavirus. Lo rende noto su Twitter la rete di attivisti '...Basti pensare alla detenzione die di tanti altri attivisti'.Pescara – Patrick Zaki sarà un cittadino di Pescara. E’ stato infatti approvato all’unanimitàl’ordine del giorno con cui il Movimento 5 Stelle chiedeva il riconoscimento della cittadinanza onoraria al ...Domani, nel trentanovesimo anniversario dell'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, il Partito democratico ricorda il segretario del Pci ed il suo collaboratore uccisi dalla mafia nel 1982.