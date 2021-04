(Di giovedì 29 aprile 2021) Un report dell’organizzazione di advocacy Reset Australia ha scoperto che il social network permetteva di inserire pubblicità targetizzando l’utenza più giovane, anche quando i prodotti da vendere riguardavano alcol e. Menlo Park ha detto di aver risolto il problema (elaborazione grafica dell’autore)Gli algoritmi dihanno approvato annunci pubblicitari inerenti a contenuti die diete pericolose, indicandoli come adatti pernella fascia d’età 13-17 anni. Reset Australia, sezione australiana dell’iniziativa globale che lavora per contrastare le minacce digitali alla democrazia, ha creato una finta pagina, Ozzie News Network, con lo scopo di esplorare le opzioni pubblicitarie offerte dal social network. Il risultato ...

Advertising

goldenjoe75 : Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d'azzardo a utenti minorenni - Asgard_Hydra : Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d'azzardo a utenti minorenni - Wired - GiorgioPStream : #Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d'azzardo a utenti minorenni - Wired - dunters : Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d’azzardo a utenti minorenni - antocalderone : Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d’azzardo a utenti minorenni -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lasciato

Wired Italia

...di rilancio e dimenticando anche i conti migliori delle attese di big quali Apple e. Nel ... Milano hasul parterre lo 0,74%, con lo spread ha chiuso a un soffio da 107 punti. Buona ......di Anna Montesano) DAVIDE FLAUTO/ L'ex allievo di Amici minaccia il suicidio su? Una frase ... Una scoperta che lo ha messo in crisi e lo hain lacrime e che potrebbe riversarsi nell'...Dal 30 aprile al 3 maggio gli account ufficiali resteranno in silenzio, l'iniziativa lanciata dagli inglesi per fermare la violenza verbale sul web ...Cookie il cane anziano abbandonato nei suoi ultimi giorni di vita (Foto Facebook) Dopo aver trascorso un’intera vita a donare amore, attenzioni e tutto sé stesso alla sua famig ...