Dl Omotransfobia, la Lega è un finto problema. I voti ci sono, basta volere (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre i numeri di casi di Covid sono ancora allarmanti e continua a salire la preoccupazione delle imprese, dei ristoratori, dei lavoratori dello spettacolo e delle partite iva, mentre i ragazzi e le ragazze sono ancora costretti a dover vivere la propria adolescenza dentro casa, privati di una possibile vita sociale (necessaria), il capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo tira fuori dal cilindro ancora una volta quella parola che un pò ci fa arrabbiare "divisiva". "Questa legge è divisiva - dice - e ci sono ben altri problemi". Ecco noi crediamo invece che l'assenza di una legge contro l'Omotransfobia sia un vero problema per la nostra società al pari di un adolescente che non può uscire di casa, al pari di un lavoratore dello spettacolo che non lavora da un anno, al pari di un ristorante che ...

