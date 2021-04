Darmian esalta Conte | “Tatticamente è meglio di Mourinho e Van Gaal”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Matteosi sta rivelando il dodicesimo uomo di questa Inter. Il difensore ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove hato il lavoro di Antonio. “E’ agguerrito, ha la voglia di portare la squadra al massimo. Gli devo tanto, mi ha migliorato dal punto di vista caratteriale. Cos’ha in più die Van? Ha grandi idee,è una marcia avanti. Agli devo dei trofei, pure un’Europa League. Vanè un maniaco delle regole, fu lui a volermi allo United.” Il discorso didopo il sorpasso sul Milan? “Chiaro e fermo: ‘Ora loro sono dietro, psicologicamente abbiamo un vantaggio. Dipende tutto da voi, non facciamo l’errore di guardare gli altri’. E noi l’abbiamo ...

Le immagini del bacio che Antonio Conte ha dato ad Achraf Hakimi dopo l'assist fornito dal marocchino a Matteo nella rete dell'1 - 0 decisivo contro il Cagliari , hanno fatto subito il giro del mondo. Un gesto che prova come il tecnico salentino sia legato singolarmente con ogni componente della rosa e ... Il centrocampista del Chievo ha ricordato a tutti i pregi del tecnico salentino, suo allenatore prima al Cesena e poi alla Juventus. Matteo Darmian si racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Manca qualche punto per lo Scudetto, speriamo di farli presto".