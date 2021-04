Corsi formativi contro la violenza di genere (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo l'Istat nel 2020, anno del lockdown, in Italia sono aumentati i casi di femminicidio. Nei primi mesi del 2021 sono state già 15 le vittime uccise per mano di un ex marito o fidanzato. "L'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo l'Istat nel 2020, anno del lockdown, in Italia sono aumentati i casi di femminicidio. Nei primi mesi del 2021 sono state già 15 le vittime uccise per mano di un ex marito o fidanzato. "L'...

Advertising

Giorno_Sondrio : Corsi formativi contro la violenza di genere - TgrRaiFVG : L'importanza dei corsi di formazione per i detenuti; un nuovo percorso lavorativo significa, nella maggioranza dei… - olegnailem : RT @Viminale: Prevenzione e contrasto al fenomeno dell'intimidazione ai danni degli amministratori degli enti territoriali: al via corsi fo… - avvisopubblico : RT @Viminale: Prevenzione e contrasto al fenomeno dell'intimidazione ai danni degli amministratori degli enti territoriali: al via corsi fo… - FF_AAediPolizia : RT @Viminale: Prevenzione e contrasto al fenomeno dell'intimidazione ai danni degli amministratori degli enti territoriali: al via corsi fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsi formativi Corsi formativi contro la violenza di genere Gli incontri formativi si terranno nel Centro di Medicina dello Sport a Morbegno, il cui direttore sanitario è il dottor Matteo Castellini. Per info chiamare il numero 0342.615921, max 5 partecipanti ...

Olbia: al via i corsi per diventare responsabile di piscina L'accesso ai corsi è riservato a tutti gli interessati che risultano in possesso di un diploma di ... Gli interventi formativi, autofinanziati ed a numero chiuso, sono stati autorizzati, per l'anno in ...

Corsi di formazione per "i responsabili di piscina" BuongiornoAlghero.it RESPONSABILE di MAGAZZINO per la sede di Pantigliate (MI) Vorresti un lavoro in un’azienda in cui crescere e continuare ad imparare? Ecco la nostra proposta per te! Vanoncini S.p.A. moderna impresa edile e rivenditore di materiali, specialista della tecnica ...

Ingegnere Edile/Architetto SERVIZIO DI ISCRIZIONE CORSI I dati personali da Lei forniti per il Servizio ... novità e notizie pubblicate sul nostro sito invio di altro materiale informativo su eventi formativi, informativi, ...

Gli incontrisi terranno nel Centro di Medicina dello Sport a Morbegno, il cui direttore sanitario è il dottor Matteo Castellini. Per info chiamare il numero 0342.615921, max 5 partecipanti ...L'accesso aiè riservato a tutti gli interessati che risultano in possesso di un diploma di ... Gli interventi, autofinanziati ed a numero chiuso, sono stati autorizzati, per l'anno in ...Vorresti un lavoro in un’azienda in cui crescere e continuare ad imparare? Ecco la nostra proposta per te! Vanoncini S.p.A. moderna impresa edile e rivenditore di materiali, specialista della tecnica ...SERVIZIO DI ISCRIZIONE CORSI I dati personali da Lei forniti per il Servizio ... novità e notizie pubblicate sul nostro sito invio di altro materiale informativo su eventi formativi, informativi, ...