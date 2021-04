Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: c’è un figlio all’orizzonte? (Di giovedì 29 aprile 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbero per diventare genitori. La notizia di gossip lanciata da una rivista Getty ImagesIgnazio Moser da questa sera entrerà ufficialmente nel cast dei concorrente de l’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sbarcherà in Honduras durante la serata con la speranza che la sua presenza possa anche far salire lo share del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In vista del suo naufragio la rivista Nuovo è uscita con un’indiscrezione di gossip che se fosse confermata sarebbe una notizia: l’uomo starebbe aspettando un figlio dalla sorella di Belen. Una foto particolare sarebbe anche la ‘prova’, o comunque un indizio, della gravidanza. Il settimanale diretto da ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021)starebbero per diventare genitori. La notizia di gossip lanciata da una rivista Getty Imagesda questa sera entrerà ufficialmente nel cast dei concorrente de l’Isola dei Famosi. Il fidanzato disbarcherà in Honduras durante la serata con la speranza che la sua presenza possa anche far salire lo share del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In vista del suo naufragio la rivista Nuovo è uscita con un’indiscrezione di gossip che se fosse confermata sarebbe una notizia: l’uomo starebbe aspettando undalla sorella di Belen. Una foto particolare sarebbe anche la ‘prova’, o comunque un indizio, della gravidanza. Il settimanale diretto da ...

