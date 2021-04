Calciomercato Inter | il giocatore spiazza tutti | “Mi piacerebbe giocarci”

(Di giovedì 29 aprile 2021), un obiettivo di mercato hatocon le ultime dichiarazioni: “Mi” Con lo scudetto ormai in cassaforte, l’è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Il presidente Steven Zhang è arrivato a Milano, e ha già l’agenda fitta di impegni. Per prima cosa dovrà incontrarsi col tecnico Antonio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter, Conte sogna Kanté | Un ostacolo su tutti - SiamoPartenopei : Lukaku, offerta del Manchester City all'Inter: la risposta dei nerazzurri - notizie_milan : Calciomercato, dalla Spagna: derby Milan-Inter per Kondogbia - cmdotcom : Il #ManCity tenta #Lukaku, la risposta dell'#Inter a #Guardiola - internewsit : Young, l'Inter propone rinnovo 'ponte'? Ipotesi da non escludere - Mirror - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

LA RISPOSTA - Decisa, ferma, senza titubanze la risposta dell'. Ai primi sondaggi, alle prime voci arrivate dall'Inghilterra i dirigenti nerazzurri hanno fatto sapere di non essere neanche ...Commenta per primo Antonio Conte , allenatore dell ', domani alle ore 13.45 presenterà in conferenza stampa la partita con il Crotone , match valido per la 34esima giornata di Serie A.Tra l’altro dopo i contatti con la Roma, il condottiero livornese è tornato nella short-list di alcune big europee, del Milan e dell'Inter, in caso di clamoroso addio di Conte. Fonti bianconere non ...Calciomercato Inter, un obiettivo di mercato ha spiazzato tutti con le ultime dichiarazioni: "Mi piacerebbe giocarci" ...