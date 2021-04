Treviso | ragazzo scomparso dopo la festa | trovato cadavere in un pozzo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) . Il 32enne di Susegana è statomorto in un serbatoio. Si sarebbe allontanatounaorganizzata con un gruppo di amici a Collalto.Le forze dell’ordine ora dovranno stabilire come sia finito in quel. Ancora non è stato stabilito se si sia trattato di un incidente. E’ statomorto in unil giovane di cui si erano perse le tracce da domenica Ilè statonel pomeriggio di oggi a Crevada, nel Trevigiano, in un serbatoio dell’acqua. Il 32enne di Susegana, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si sarebbe allontanatounaorganizzata con un gruppo di amici a Collalto. L’ultimo avvistamento risaliva a domenica. Ilsi era ...

Advertising

Gazzettino : Ragazzo trovato morto nel sifone a #susegana. Il testimone: «Volevano dormire qui in due ma li ho mandati via» - Gazzettino : Schianto in moto: ragazzo muore a 21 anni a pochi passi da casa -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso ragazzo

Fanpage.it

SUSEGANA - ' Alessandro aveva preso il mio telefonino, l'ho seguito un po' per la campagna ma poi sono scivolato e ho desistito. Non l'ho più visto, ma pensavo fosse riuscito a farsi venire a prendere.Un uomo di 32 anni di Susegana () è stato trovato oggi privo di vita in un sifone della rete di irrigazione in una zona di campagna non lontano dalla sua residenza. La sua scomparsa era stata denunciata ai carabinieri dai ...SUSEGANA - «Sono sconvolto. Mi spiace di averli mandati via ma erano ingestibili e ho avuto paura per i miei bimbi e per i problemi che avrebbero potuto creare con il vicinato».Il caso scoperto 6 anni dopo grazie a un’intercettazione: a processo il complice. La vittima: «Mi vergognavo e avevo paura» ...