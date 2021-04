Palermo, gol “last minute” e anche pesanti: aprile ad alta tensione per i rosanero (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Un mese vissuto sul filo del rasoio".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare disputate dal Palermo di Filippi nel mese di aprile. Un mese che "nel bene e nel male, ha visto decidersi quasi tutte le partite di questo periodo negli ultimi dieci minuti", si legge. Tranne il match contro la Vibonese, terminato con il risultato di 0-0. In tutte le altre sfide, invece, è sempre arrivato un gol nel finale: due fatti e quattro subiti dal minuto 80 in poi. Cinque punti persi e quattro guadagnati.Sconfitte e pareggi amari contro Monopoli, Bari e Casertana, ma anche importanti vittorie al fotofinish contro Foggia e Cavese. Successi decisi da gol pesanti, come quelli di Valente e Rauti, che hanno permesso al Palermo di poter ancora sperare nel settimo posto. Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Un mese vissuto sul filo del rasoio".Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare disputate daldi Filippi nel mese di. Un mese che "nel bene e nel male, ha visto decidersi quasi tutte le partite di questo periodo negli ultimi dieci minuti", si legge. Tranne il match contro la Vibonese, terminato con il risultato di 0-0. In tutte le altre sfide, invece, è sempre arrivato un gol nel finale: due fatti e quattro subiti dal minuto 80 in poi. Cinque punti persi e quattro guadagnati.Sconfitte e pareggi amari contro Monopoli, Bari e Casertana, maimportanti vittorie al fotofinish contro Foggia e Cavese. Successi decisi da gol, come quelli di Valente e Rauti, che hanno permesso aldi poter ancora sperare nel settimo posto.

