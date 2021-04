Omofobia: Zan, 'Ostellari relatore ennesima forzatura per affossare Ddl' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Ostellari che si autonomina relatore è l'ennesima forzatura di chi vuole affossare una legge voluta dalla maggioranza del #Senato. Ancora una volta dimostra di gestire la Commissione Giustizia come fosse di sua proprietà. Le istituzioni si rispettano". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, autore dell'omonimo Ddl. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "che si autonominaè l'di chi vuoleuna legge voluta dalla maggioranza del #Senato. Ancora una volta dimostra di gestire la Commissione Giustizia come fosse di sua proprietà. Le istituzioni si rispettano". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, autore dell'omonimo Ddl.

