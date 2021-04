Nagelsmann al Bayern: programmazione (e supremazia) avanti anni luce (Di mercoledì 28 aprile 2021) In linea con le sue tradizioni, il Bayern Monaco ha annunciato con largo anticipo l’arrivo in panchina di Nagelsmann nella prossima stagione Il Golden Boy degli allenatori nel club campione del Mondo: Julian Nagelsmann nella prossima stagione sarà ufficialmente il coach del Bayern Monaco. Non una sorpresa, a dir la verità, perché sin dall’annuncio della partenza di Flick, verosimilmente destinato alla Nazionale tedesca, il nome del trentatreenne di Landsberg am Lech era in cima alla lista dei pretendenti. Giovanissimo eppure già bravissimo, con cinque stagioni e mezza da capo allenatore in Bundesliga nel curriculum. Dal miracoloso cammino con l’Hoffenheim, salvato dal baratro e condotto in Champions League, ai due campionati con il Red Bull Lipsia di fatto ormai prima alternativa a quel Bayern che, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) In linea con le sue tradizioni, ilMonaco ha annunciato con largo anticipo l’arrivo in panchina dinella prossima stagione Il Golden Boy degli allenatori nel club campione del Mondo: Juliannella prossima stagione sarà ufficialmente il coach delMonaco. Non una sorpresa, a dir la verità, perché sin dall’annuncio della partenza di Flick, verosimilmente destinato alla Nazionale tedesca, il nome del trentatreenne di Landsberg am Lech era in cima alla lista dei pretendenti. Giovanissimo eppure già bravissimo, con cinque stagioni e mezza da capo allenatore in Bundesliga nel curriculum. Dal miracoloso cammino con l’Hoffenheim, salvato dal baratro e condotto in Champions League, ai due campionati con il Red Bull Lipsia di fatto ormai prima alternativa a quelche, ...

