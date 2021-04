M5S: Crimi, 'pdl su conflitto interesse, noi sempre sotto attacco, ora anche Conte' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Alla Camera abbiamo presentato una proposta di legge sul conflitto di interessi, per rendere finalmente l'Italia un paese più civile e libero da intrecci che di sano non hanno nulla. Di editori puri in Italia purtroppo ce ne sono pochi. Quella tra media, politica e mondo economico-finanziario è una "malattia" che caratterizza il nostro Paese da tanto, troppo tempo. Il MoVimento gli effetti di questa commistione le vive da sempre, altrimenti non si spiegherebbe perché, per tanti media, al centro delle critiche e degli attacchi ci siamo sempre noi. È strano, la politica che ci ha preceduto nei decenni ha fatto disastri, ma per costoro il male dell'Italia saremmo noi. Questo "approccio" ora comincia a colpire anche Giuseppe Conte, il cui demerito è quello di essersi schierato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Alla Camera abbiamo presentato una proposta di legge suldi interessi, per rendere finalmente l'Italia un paese più civile e libero da intrecci che di sano non hanno nulla. Di editori puri in Italia purtroppo ce ne sono pochi. Quella tra media, politica e mondo economico-finanziario è una "malattia" che caratterizza il nostro Paese da tanto, troppo tempo. Il MoVimento gli effetti di questa commistione le vive da, altrimenti non si spiegherebbe perché, per tanti media, al centro delle critiche e degli attacchi ci siamonoi. È strano, la politica che ci ha preceduto nei decenni ha fatto disastri, ma per costoro il male dell'Italia saremmo noi. Questo "approccio" ora comincia a colpireGiuseppe, il cui demerito è quello di essersi schierato ...

