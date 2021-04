Leiva e Lulic | i veterani della Lazio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021)sono i. I due giocatori che non sono più così giovani per il calcio giocato, riescono ancora a dare prova di concentrazione e determinazione durante le gare importanti. È il casopartita contro il Milan di Pioli. I due biancocelesti sono stati davvero utili in campo e hanno disputato un ottimo match.– Genoa: in Tv e formazioni: profili importanti per Inzaghi? Al momento direi proprio di sì.sono due giocatori che ultimamente sono molto utili a mister Inzaghi. Il brasiliano, uno dei perni del centrocampo, è anche uno dei profili sui quali l’allenatore fa più affidamento. Il difensore bosniaco, nonostante non sia più ...